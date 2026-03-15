У Казахстані завершилося голосування на референдумі щодо нової Конституції

Голосування на республіканському референдумі щодо ухвалення нової Конституції Казахстану завершилося, дільниці закрилися о 20:00 за місцевим часом.

За попередніми даними, бюлетені отримали 9 126 850 громадян, тобто явка становила 73,24% від загальної кількості виборців, пише Informburo.kz. Це найвища явка з президентських виборів 2019 року, коли на дільниці прийшли 77,5% громадян.

Це означає, що референдум уже вважається таким, що відбувся — для цього було необхідно, щоб проголосували понад половина всіх виборців.

Результати екзитполів очікуються після опівночі, а остаточні дані щодо явки стануть відомі після закриття всіх дільниць за межами країни. Останньою закриється дільниця у Сан-Франциско — о 8:00 16 березня за часом Казахстану.

Дільничні комісії вже розпочали підрахунок голосів. Час підрахунку за законом не має перевищувати 12 годин з моменту його початку.

Нову Конституцію розробили лише за 22 дні. Вона вносить масштабні зміни до державного устрою. Зокрема, посилює владу президента, ставить місцеве право вище за міжнародне, забороняє політичним партіям отримувати іноземне фінансування, закріплює поняття шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою, а також зачіпає сферу використання російської мови.

Зміни стосуються 84% усіх статей чинної Конституції, однак під час голосування виборцям ставили лише одне запитання: «Чи приймаєте ви нову Конституцію Республіки Казахстан, проєкт якої опубліковано у засобах масової інформації 12 лютого 2026 року?». Голосувати виборці могли лише за весь документ загалом — а не за чи проти окремих поправок.