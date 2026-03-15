У Казахстані стартував референдум щодо нової Конституції

У Казахстані в неділю, 15 березня, розпочалося голосування на референдумі щодо ухвалення нової Конституції. Виборчі дільниці працюють із 07:00 до 20:00 за місцевим часом, а деякі, зокрема у військових частинах, відкрилися раніше.

Як повідомляє Tengrinews.kz, у бюлетені міститься лише одне запитання — чи підтримують громадяни нову Конституцію, оприлюднену 12 лютого 2026 року. Виборці можуть проголосувати лише за весь документ загалом — підтримати його або відхилити.

Право голосу мають громадяни Казахстану старші 18 років, включені до списків виборців. На окремих дільницях із ранку утворилися невеликі черги. Референдум вважатиметься таким, що відбувся, якщо у ньому візьмуть участь понад половина всіх виборців. Офіційні результати мають оголосити не пізніше ніж через сім днів після голосування.

Проєкт нової Конституції змінює приблизно 40% усього тексту. Майже 70% змін стосуються архітектури взаємовідносин між гілками влади, а загальна кількість статей скорочується з 99 до 95.

Зокрема пропонується замінити двопалатний парламент однопалатним Курултаєм із 145 депутатів, які обиратимуться за партійними списками строком на п’ять років. Чинна змішана виборча система має бути скасована.

Також пропонується створити новий консультативний орган — Халык Кенеси (Народну раду), яка збиратиметься щонайменше раз на рік і матиме право законодавчої ініціативи. Усі 126 членів цього органу — по 42 від національних культурних центрів, громадських організацій та місцевих представницьких органів — призначатиме президент.

Проєкт Конституції передбачає відновлення посади віцепрезидента, скасованої 30 років тому. Його кандидатуру президент пропонуватиме на погодження Курултаю. У разі повторної відмови парламенту погодити кандидатуру президент зможе розпустити парламент.

Документ також пропонує запровадити можливість імпічменту президента депутатами Курултаю. Водночас, якщо Конституційний суд не підтримає відповідне рішення, ініціатори імпічменту втратять свої депутатські мандати.

Серед інших змін — закріплення верховенства Конституції Казахстану над рішеннями міжнародних організацій, визначення шлюбу як добровільного союзу чоловіка і жінки, а також обмеження на проведення протестів, якщо вони загрожують громадській безпеці чи моральності суспільства. Також на конституційному рівні пропонується закріпити інститут омбудсмена та надати конституційний статус адвокатурі.