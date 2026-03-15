        Російський дрон ударив біля блокпоста на Чернігівщині: є загиблий і поранені

        Віктор Алєксєєв
        15 Березня 2026 14:55
        Ілюстративне фото / Фото iTV
        У Чернігівському районі російський безпілотник влучив поблизу блокпоста в селі Новоселівка Киселівської громади. Унаслідок удару загинув один військовослужбовець, є також поранені.

        Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

        За його словами, внаслідок атаки є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський.

        Наразі на місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих із безпілотника. Працюють відповідні служби.


