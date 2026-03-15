Російський дрон ударив біля блокпоста на Чернігівщині: є загиблий і поранені

У Чернігівському районі російський безпілотник влучив поблизу блокпоста в селі Новоселівка Киселівської громади. Унаслідок удару загинув один військовослужбовець, є також поранені.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
За його словами, внаслідок атаки є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський.
Наразі на місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих із безпілотника. Працюють відповідні служби.