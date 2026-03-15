Зеленський: за тиждень російські війська завдали 1770 ударів дронами

«Лише за цей тиждень росіяни завдали по Україні 1770 ударів ударними дронами, понад 1530 КАБами та 86 ракетами, серед яких понад 20 балістичних», — заявив у неділю президент України Володимир Зеленський.

За його словами, кожна з таких ракет містить щонайменше 60 іноземних компонентів, які постачаються до Росії в обхід санкцій. Він закликав позбавити Росію можливості збирати ракети на заводах.

«Якщо у світу не вистачає засобів ППО, щоб одночасно закрити небо від балістики в Європі та на Близькому Сході, ми маємо позбавити росіян можливості збирати ракети на їхніх заводах. Я вдячний усім, хто продовжує санкційну роботу для захисту життя», — додав Зеленський.

Реклама