        Політика

        Зеленський: за тиждень російські війська завдали 1770 ударів дронами

        Віктор Алєксєєв
        15 Березня 2026 18:18
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС
        «Лише за цей тиждень росіяни завдали по Україні 1770 ударів ударними дронами, понад 1530 КАБами та 86 ракетами, серед яких понад 20 балістичних», — заявив у неділю президент України Володимир Зеленський.

        За його словами, кожна з таких ракет містить щонайменше 60 іноземних компонентів, які постачаються до Росії в обхід санкцій. Він закликав позбавити Росію можливості збирати ракети на заводах.

        «Якщо у світу не вистачає засобів ППО, щоб одночасно закрити небо від балістики в Європі та на Близькому Сході, ми маємо позбавити росіян можливості збирати ракети на їхніх заводах. Я вдячний усім, хто продовжує санкційну роботу для захисту життя», — додав Зеленський.

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини