        В Україні потеплішає до +19: де пройдуть дощі

        Сергій Бордовський
        15 Квітня 2026 22:05
        Ілюстративне фото: Сергій Козлов/Facebook
        В Україні 16 квітня очікується тепла погода з температурою до +19 градусів. Водночас у частині регіонів пройдуть дощі.

        Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, найтепліше буде вдень — повітря прогріється до +12…+19 градусів.

        За її словами, у східних, південних та більшості центральних областей очікується суха і сонячна погода. Водночас на заході, півночі та Вінниччині можливі невеликі дощі.

        У Києві 16 квітня прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря становитиме близько +16…+17 градусів.


