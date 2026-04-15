В Україні потеплішає до +19: де пройдуть дощі

В Україні 16 квітня очікується тепла погода з температурою до +19 градусів. Водночас у частині регіонів пройдуть дощі.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, найтепліше буде вдень — повітря прогріється до +12…+19 градусів.

За її словами, у східних, південних та більшості центральних областей очікується суха і сонячна погода. Водночас на заході, півночі та Вінниччині можливі невеликі дощі.

У Києві 16 квітня прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря становитиме близько +16…+17 градусів.