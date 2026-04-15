РФ оприлюднила адреси компаній у Європі і назвала їх “потенційними цілями” через дрони для України

Міністерство оборони Росії опублікувало список європейських компаній, які, за його твердженням, виробляють дрони для України, і назвало їх «потенційними цілями». У Москві заявляють про можливу ескалацію через таку співпрацю.

Як повідомляють російські ЗМІ, Міноборони РФ оприлюднило перелік підприємств у різних країнах, зокрема у Великій Британії, Німеччині, Данії, Латвії, Литві, Нідерландах, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Ізраїлі та Туреччині. У списках наведені назви компаній і їхні адреси.

За версією російського відомства, ці підприємства нібито пов’язані з виробництвом ударних безпілотників і компонентів для України. Зокрема, у переліку вказані «філії українських компаній у Європі» та «іноземні підприємства, що виробляють комплектуючі».

У Міноборони РФ заявили, що публікація має на меті інформувати європейське суспільство про «загрози безпеці». Водночас заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав цей список «потенційними цілями» для російських військових.

Російська сторона також стверджує, що розширення виробництва дронів у Європі може призвести до ескалації та втягування цих країн у війну.