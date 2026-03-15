До +13 у понеділок, але далі прохолодніше: прогноз Наталки Діденко

Новий тиждень в Україні буде прохолоднішим після кількох теплих днів. Уже з середини тижня очікуються періодичні опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у понеділок, 16 березня, в Україні ще збережеться відносно тепла погода. Вдень температура повітря становитиме +9…+13 градусів, а погода буде сонячною.

Реклама

Реклама

У Києві у понеділок також опадів не прогнозують. Температура вдень очікується на рівні +10…+12 градусів.

Водночас протягом тижня температура поступово знижуватиметься. У денні години вона становитиме приблизно +5…+10 градусів.

Крім того, починаючи із середи в Україні прогнозуються періодичні опади.