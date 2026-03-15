Axios: Дешеві дрони змінюють характер сучасних воєн

Масові дешеві безпілотники кардинально змінюють характер сучасних воєн і вже впливають на баланс сил у глобальних конфліктах. Про це йдеться у матеріалі Axios.

Як зазначає видання, без дронів Росія могла б використати свою чисельну перевагу у війні проти України значно ефективніше. Так само без них єменські хусити не змогли б паралізувати судноплавство в Червоному морі, а Іран — завдати значних втрат навіть найпотужнішим військовим силам світу.

Аналітики наголошують, що дешеві безпілотники фактично зрівнюють можливості різних сторін конфлікту. Тепер будь-яка країна, союзник або навіть повстанське угруповання, маючи доступ до фінансування і комерційних компонентів, може завдавати серйозних втрат навіть наддержавам.

Одним із таких прикладів став іранський дрон Shahed, вартість якого оцінюють у 20–50 тисяч доларів. Водночас для його перехоплення часто використовують ракети-перехоплювачі, що можуть коштувати мільйони доларів.

За перший тиждень війни Іран випустив майже 2000 безпілотників по американських базах і союзних об’єктах у 12 країнах. Удари завдавалися по аеропортах, готелях та нафтовій інфраструктурі в регіоні Перської затоки.

1 березня шість американських військових загинули після того, як іранський безпілотник прорвав систему протиповітряної оборони та влучив у центр операцій у Кувейті. За словами одного з джерел CBS News, на той момент у США фактично не було ефективних засобів протидії дронам.

Іранські Shahed активно використовувалися і раніше. Росія закупила тисячі таких безпілотників та створила власне виробництво їхньої версії під назвою «Герань», які регулярно застосовуються для атак на українські міста.

Подібні дрони використовують і підтримувані Іраном хусити в Ємені, які створили власну модифікацію Waid і застосовували її для атак на торговельні судна в Червоному морі.

Водночас США створили власну версію такого безпілотника — LUCAS. За словами командувача Центрального командування США адмірала Бреда Купера, американські військові навіть використали захоплений зразок іранського дрона для створення власної моделі.

Купер підкреслив, що такі безпілотники стали «незамінним» елементом сучасної війни.

Особливу роль у боротьбі з ними відіграє Україна, яка за роки війни з Росією накопичила унікальний досвід протидії дронам. За даними Axios, українські посадовці пропонували США свої технології боротьби з безпілотниками ще за вісім місяців до початку війни Ірану, однак тоді Вашингтон відмовився.

Після початку конфлікту США змінили позицію. Українські спеціалісти тепер працюють у країнах Перської затоки, де навчають американських та союзницьких військових боротьбі з безпілотниками.

Крім того, США терміново направили на Близький Схід 10 тисяч перехоплювачів-дронів Merops, повідомив міністр армії США Ден Дрісколл.

Ці системи, створені з використанням штучного інтелекту і протестовані в Україні, коштують приблизно 14 тисяч доларів — дешевше, ніж дрон Shahed, який вони знищують. За даними Пентагону, кількість іранських атак дронами вже знизилася на 95% від пікового рівня.

Втім експерти вважають, що дрони — лише початок нової епохи війни. За словами генерального директора оборонної технологічної компанії UForce Олега Рогинського, сучасне поле бою вже включає морські безпілотники, повітряні дрони, наземних роботів і системи, координовані штучним інтелектом.

«Ми фактично вступаємо у нульову фазу сценарію “Термінатора”, коли автономні системи починають масово перемагати людей», — заявив Рогинський.