Смертельна аварія на Львівщині: зіткнулися мікроавтобус і вантажівка

На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали травм.

Про це повідомила Поліція Львівської області.

У Краковці на Львівщині сталася ДТП з загиблою та п’ятьма постраждалими / Фото: Нацполіція

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 січня, близько 12:30 у селищі Краковець Яворівського району.

За попередніми даними правоохоронців, відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz та вантажівки Volvo. За кермом обох транспортних засобів перебували 38-річні водії.

Унаслідок ДТП від отриманих травм на місці події загинула 34-річна пасажирка мікроавтобуса. Ще п’ятеро пасажирів мікроавтобуса віком від 18 до 61 року дістали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Анкетні дані водіїв та потерпілих уточнюються.