У Дніпрі скоєно напад на суддю Індустріального райсуду, її госпіталізували з тяжкою травмою

Суддя Індустріального районного суду Дніпра отримала тяжку травму голови внаслідок розбійного нападу, що стався 13 березня близько 17:00. Наразі вона перебуває у лікарні, а правоохоронці з’ясовують мотиви злочину.

Про це повідомила Рада суддів України.

За даними органу, напад стався ввечері 13 березня, після чого постраждалу суддю госпіталізували з тяжкою травмою голови. Правоохоронні органи проводять слідчі дії та встановлюють обставини і мотиви нападу.

Реклама

Реклама

У Раді суддів зазначили, що це один із перших настільки жорстоких нападів на суддю за період повномасштабної війни. Раніше судді зазнавали тиску та погроз, а також гинули внаслідок бойових дій або під час служби в лавах Сил оборони.

У суддівській спільноті наголосили, що цей випадок знову піднімає питання особистої безпеки суддів, які через свою професійну діяльність часто опиняються у зоні конфліктів та ризику.

Рада суддів України звернулася до керівництва Національної поліції та Генерального прокурора з проханням взяти розслідування нападу під особистий контроль і забезпечити всебічне розслідування злочину.

Також у Раді суддів наголосили на необхідності посилення захисту персональних даних суддів. Зокрема пропонується обмежити доступ до інформації про місце проживання суддів і членів їхніх сімей, переглянути обсяг відкритих даних у державних реєстрах та запровадити додаткові механізми захисту персональної інформації.