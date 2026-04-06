Напад на суддю у Дніпрі: трьох нападників затримали, поліція встановлює замовників

На Дніпропетровщині поліцейські затримали підозрюваних у нападі на суддю, який стався 13 березня. За даними слідства, напад був пов’язаний із професійною діяльністю потерпілої.

Про це повідомили в Нацполіції.

Напад стався 13 березня близько 17:00 у Соборному районі Дніпра. Коли жінка вийшла з автомобіля, на неї напали троє чоловіків, після чого зникли з місця події на авто. Унаслідок нападу потерпіла дістала тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили та затримали трьох причетних до злочину чоловіків віком від 33 до 36 років.. Як з’ясувалося, напад був пов’язаний із професійною діяльністю судді.

У межах спецоперації на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей провели 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів.

Наразі затриманим повідомили про підозру ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину та його замовників.