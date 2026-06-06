Чому жінки живуть довше за чоловіків: вчені назвали головні причини

Жінки майже в усіх країнах світу живуть довше за чоловіків, а середня різниця в тривалості життя становить близько п’яти років. В окремих країнах, зокрема в Україні, цей розрив перевищує десять років.

Про це йдеться в матеріалі BBC, присвяченому сучасним науковим поясненням цього феномену.

За словами директорки Оксфордського інституту старіння населення Сари Гарпер, значну роль відіграють поведінкові фактори. Чоловіки частіше курять, вживають алкоголь, мають менш здоровий раціон, рідше звертаються до лікарів і частіше працюють у небезпечних професіях.

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Крім того, чоловіки частіше стають жертвами дорожньо-транспортних пригод, насильства, убивств і самогубств. Дослідники також вказують на культурні уявлення про мужність, які нерідко заохочують ризиковану поведінку.

Важливу роль відіграє і біологія. Науковці зазначають, що жіночий гормон естроген захищає серце, мозок, кістки та імунну систему. Він також допомагає організму боротися з так званими вільними радикалами, які прискорюють старіння клітин.

Водночас тестостерон, який є головним чоловічим статевим гормоном, пов’язують із більшою схильністю до ризику. Деякі дослідження також вказують на можливий негативний вплив тестостерону на процеси старіння, хоча цей механізм поки що остаточно не вивчений.

Дослідники також звертають увагу на генетичні особливості. У жінок є дві X-хромосоми, тоді як у чоловіків лише одна. На думку вчених, це створює для жіночого організму додатковий захист від шкідливих мутацій.

Вивчення тварин також підтверджує цю тенденцію. У багатьох ссавців самиці живуть довше за самців. Водночас у більшості птахів ситуація протилежна — перевага в тривалості життя належить самцям.

Попри перевагу в довголітті, жінки частіше стикаються з хронічними захворюваннями, які не є смертельними, але можуть суттєво погіршувати якість життя. Серед них — болі в попереку, мігрень, депресія, аутоімунні та запальні хвороби.

Експерти наголошують, що біологія не є вироком. На тривалість життя значно впливають спосіб життя, фізична активність, харчування, сон і рівень стресу. Саме тому і чоловіки, і жінки можуть збільшити свої шанси не лише жити довше, а й зберігати здоров’я впродовж багатьох років.