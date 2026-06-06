На кордоні з Польщею зросли черги: у “Краківці” накопичилося 100 автомобілів

На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Найбільші черги зафіксовано в пунктах пропуску «Краківець», де на виїзд очікують близько 100 автомобілів, та «Устилуг» — 95 автомобілів.

Також черги спостерігаються в пунктах пропуску «Рава-Руська» — 65 авто, «Шегині» — 60, «Угринів» — 25, «Грушів» — 25 та «Нижанковичі» — 25 автомобілів.

Реклама

Реклама

Накопичення автобусів на виїзд з України фіксується у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині», де на перетин кордону очікують по 13 автобусів. В «Устилузі» в черзі перебуває один автобус.

Водночас вільними для проїзду залишаються пункти пропуску «Смільниця» та «Нижанковичі».

На в’їзд до України черга спостерігається лише в пункті пропуску «Устилуг», де оформлення очікують близько 20 автомобілів.

У ДПСУ нагадали, що з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску на західному кордоні традиційно зростає. Цього року очікується збільшення кількості подорожуючих до 20%.