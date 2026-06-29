Росіян щонайменше тиждень фіксують у Козачій Лопані на Харківщині

Російська армія, використовуючи тактику інфільтрації, просочується через кордон на Харківщині та рухається в напрямку селища Козача Лопань, розташованого за 2 кілометри від кордону.

Як пише «Українська правда», противника щонайменше тиждень фіксують у самому селищі.

У відповіді Угруповання Об’єднаних сил на запит УП зазначається, що ворог здійснює спроби штурмових дій у напрямку Козачої Лопані та здійснив тактичне вклинення на ділянці державного кордону України в районі населеного пункту Гранів.

Реклама

Реклама

«Силами оборони фіксуються реальні спроби перетину кордону та інфільтрації російських підрозділів у напрямку Козачої Лопані», — повідомили в УОС.

Речник УОС Віктор Трегубов у коментарі УП уточнив, що бої наразі йдуть між селами Гранів та Козача Лопань.

Один зі співрозмовників УП заявив, що російські військові просочилися в Козачу Лопань, однак їхню кількість встановити складно. За його словами, українські сили активно застосовують у цьому районі FPV-дрони.

Начальник Дергачівської МВА повідомив, що росіяни вже 2–3 місяці мають частковий успіх у хуторах, які входять до складу Козачої Лопані, — Ветеринарному, Гранові та Шевченка.

За його словами, російські військові зайшли в ці невеликі хутори і звідти намагаються просунутися до Козачої Лопані.

«За інформацією наших військових, дійсно, є невеликі групи росіян, які переодягаються у цивільний одяг та заходять у наближені вулиці до державного кордону. Вулиці, які входять до складу Козачої Лопані», — заявив начальник МВА.

За його даними, станом на зараз у селищі Козача Лопань перебувають понад 100 цивільних мешканців.

Угруповання Об’єднаних сил допускає, що росіяни можуть спробувати розвинути наступ або здійснити прорив у цьому районі.

На запитання УП, що робиться для запобігання такому сценарію, в УОС відповіли, що посилюють угруповання військ на загрозливих напрямках, вдосконалюють інженерні загородження та фортифікаційні споруди, активно застосовують вогневі засоби ураження і проводять контрдиверсійні заходи.

За даними УП, селища Ветеринарне та Гранів є п’ятою та шостою точками інфільтрації росіян на Харківщині, якщо орієнтуватися на дані мапи DeepState.

З початку 2026 року російська армія активно просочується в прикордонні села Сумської та Харківської областей, щоб створити 20-кілометрову «буферну зону».

Як зазначає УП, по суті йдеться не про буферну зону, а про зону вогневого впливу. Це дозволяє противнику тримати українські підрозділи на кордоні в постійній напрузі та розтягувати лінію фронту.

Найбільше від формування таких зон страждає цивільне населення, яке залишається у прикордонних селах і містах.