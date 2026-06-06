США видали візи футболістам збірної Ірану перед ЧС-2026, але частина делегації їх не отримала

Футболісти збірної Ірану отримали американські візи для участі у чемпіонаті світу 2026 року, однак частина адміністративного персоналу команди досі не має дозволу на в’їзд до США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця та іранські ЗМІ.

Представник Білого дому повідомив агентству, що візи отримали всі гравці збірної. Водночас іранське агентство Tasnim стверджує, що без віз залишилися виконавчий директор команди Мехді Хараті, генеральний секретар футбольної федерації Хедаят Момбіні та директор із медіа Мохсен Мотамедкія.

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За даними Tasnim, члени делегації, які ще не отримали американських віз, вирушать разом із командою до Мексики, поки тривають спроби вирішити це питання.

Федерація футболу Ірану заявила, що дії США суперечать міжнародним спортивним нормам і пообіцяла звернутися до FIFA.

В офіційній заяві федерації йдеться, що американська влада ухвалила «не спортивне і повністю політичне рішення», відмовивши у візах ключовим управлінським та адміністративним представникам національної команди.

Чемпіонат світу 2026 року спільно приймають США, Мексика та Канада. Турнір стартує 11 червня.

Reuters зазначає, що нинішній мундіаль став першим в історії, коли країна-господар прийматиме на турнірі державу, з якою перебуває у стані війни. Війна між США та Іраном, яка розпочалася у лютому, надала чемпіонату додаткового геополітичного виміру.

Через проблеми з візами Іран домовився про перенесення бази збірної з американського штату Аризона до мексиканської Тіхуани. Команда має прибути туди 8 червня.

Перший матч на турнірі збірна Ірану проведе 15 червня в Лос-Анджелесі проти Нової Зеландії. Також на груповому етапі іранці зіграють із Бельгією та Єгиптом.

Державний секретар США Марко Рубіо раніше заявив, що Вашингтон не допустить до складу іранської делегації осіб, пов’язаних із Корпусом вартових Ісламської революції. Зокрема, президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж, який раніше служив у цьому формуванні, не зміг отримати візу для жеребкування турніру у Вашингтоні в грудні минулого року.