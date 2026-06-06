“Ми не хочемо бути там м’ясним фаршем”: Лукашенко заявив, що не хоче відправляти білорусів воювати в Україну

Олександр Лукашенко під час виступу в Гродно заявив, що не підтримує участь білорусів у війні проти України. Про це повідомляє білоруське видання NEXTA.

«Ми що, повинні піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, хочемо м’ясним фаршем там бути? Ні, ми цього не хочемо», – сказав Лукашенко.

Під час виступу він також натякнув на події, пов’язані з початком війни, зазначивши: «Пройде час, і я колись вам розповім, як усе починалося».

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Водночас Лукашенко наголосив, що Білорусь залишається союзником Росії.

Окремо білоруський лідер звернувся до сусідніх держав.

«Я хочу, щоб поляки, литовці та українці мене почули. Ми не хочемо воювати з ними. Хоча ми завжди сповнені рішучості вас захистити», – заявив він.

У повідомленні NEXTA звернули увагу на неоднозначність цієї заяви, зазначивши, що Лукашенко не уточнив, кого саме і від кого Білорусь готова захищати.