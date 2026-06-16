Лукашенко заявив, що шкодує про різкі висловлювання на адресу Зеленського, але висунув нові претензії

Білоруський президент Олександр Лукашенко припустив, що був надто різким у своїх висловлюваннях щодо президента України Володимира Зеленського. Водночас він закликав Зеленського “не провокувати” Білорусь та повернутися до переговорів.

Про це Олександр Лукашенко сказав під час інтерв’ю телеканалу Al Arabiya.

За словами Лукашенка, його різкі висловлювання були відповіддю на слова Зеленського про можливі удари по території Білорусі.

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“Якщо він досі має образу через мої слова, що ж, мені шкода. Можливо, мені не варто було бути таким різким”, — сказав Лукашенко.

Водночас він заявив, що з території Білорусі нібито не здійснюватимуться військові дії проти України.

“Але він має зрозуміти й мою позицію: з території Республіки Білорусь військових дій не буде”, — зазначив білоруський лідер.

Лукашенко також стверджує, що на початку повномасштабної війни пропонував Зеленському варіанти досягнення миру та перемир’я.

“Якби він мене послухав, ми б зараз не вели цю розмову”, — заявив він.

Крім того, Лукашенко закликав президента України “повернутися до реальності” та не провокувати Білорусь.

“Йому не слід провокувати мене, Білорусь чи білоруський народ, тому що в Білорусі багато людей, які хочуть миру так само, як він і українці”, — сказав він.

Говорячи про можливі шляхи завершення війни, Лукашенко вкотре висловився за прямі переговори між собою, президентом РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

На його думку, сторони мають домовитися про припинення бойових дій, а після цього спільно вирішувати питання відновлення зруйнованих територій та подолання наслідків війни.

Лукашенко також заявив, що не підтримує роль посередника в міжнародних конфліктах, хоча визнав, що Білорусь залишається зацікавленою стороною через близькість війни до своїх кордонів. Він наголосив, що ще від початку конфлікту виступав за перемир’я та підписання мирної угоди між сторонами.