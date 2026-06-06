        Спорт

        “Нейтральна” тенісистка Андрєєва вперше стала чемпіонкою Ролан Гарросу

        Сергій Бордовський
        6 Червня 2026 18:29
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        Мірра Андрєєва / Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
        Мірра Андрєєва / Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

        «Нейтральна» тенісистка Мірра Андрєєва стала переможницею Ролан Гарросу-2026. У фіналі турніру вона здолала представницю Польщі Маю Хвалінську у двох сетах, повідомляє Суспільне Спорт.

        На початку першого сету суперниці обмінялися виграними геймами, а рівна боротьба тривала до рахунку 3:3. Після цього Андрєєва перехопила ініціативу та завершила партію на свою користь — 6:3.

        У другому сеті «нейтральна» тенісистка виграла п’ять геймів поспіль і фактично вирішила долю матчу. Хвалінська намагалася скоротити відставання, однак зустріч завершилася перемогою Андрєєвої з рахунком 6:2.

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        Ролан Гаррос-2026. Фінал (жінки)

        Мая Хвалінська (Польща) — Мірра Андрєєва (нейтральний статус, 8) — 0:2 (3:6, 2:6)

        На шляху до фіналу Андрєєва перемогла українську тенісистку Марту Костюк, тоді як Хвалінська здолала іншу «нейтральну» спортсменку Діану Шнайдер.

        Для Андрєєвої це перший титул Ролан Гаррос у кар’єрі. До цього її найкращим результатом на турнірах серії Grand Slam був вихід до півфіналу.


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