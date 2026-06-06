“Нейтральна” тенісистка Андрєєва вперше стала чемпіонкою Ролан Гарросу

«Нейтральна» тенісистка Мірра Андрєєва стала переможницею Ролан Гарросу-2026. У фіналі турніру вона здолала представницю Польщі Маю Хвалінську у двох сетах, повідомляє Суспільне Спорт.

На початку першого сету суперниці обмінялися виграними геймами, а рівна боротьба тривала до рахунку 3:3. Після цього Андрєєва перехопила ініціативу та завершила партію на свою користь — 6:3.

У другому сеті «нейтральна» тенісистка виграла п’ять геймів поспіль і фактично вирішила долю матчу. Хвалінська намагалася скоротити відставання, однак зустріч завершилася перемогою Андрєєвої з рахунком 6:2.

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Ролан Гаррос-2026. Фінал (жінки)

Мая Хвалінська (Польща) — Мірра Андрєєва (нейтральний статус, 8) — 0:2 (3:6, 2:6)

На шляху до фіналу Андрєєва перемогла українську тенісистку Марту Костюк, тоді як Хвалінська здолала іншу «нейтральну» спортсменку Діану Шнайдер.

Для Андрєєвої це перший титул Ролан Гаррос у кар’єрі. До цього її найкращим результатом на турнірах серії Grand Slam був вихід до півфіналу.