ЗСУ почали отримувати супутникові знімки цілей прямо на смартфони — WSJ

Українські військові почали отримувати комерційні супутникові знімки російських цілей безпосередньо на смартфони та планшети, що дозволило суттєво скоротити час між виявленням об’єкта та завданням удару.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, нова система дає змогу операторам дронів отримувати знімки вже через 15 хвилин після їхнього створення. Раніше розвідувальна інформація проходила централізовану перевірку в Києві, що могло займати години або навіть добу. За цей час цілі часто встигали змінити місце розташування.

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Супутникові дані надходять не через штабні структури, а напряму на пристрої військових через мережу наземних серверів та вузлів зв’язку.

За словами розробників та учасників випробувань, це дозволило скоротити час від виявлення російського об’єкта до удару приблизно на 90%. Один із колишніх українських військових розповів WSJ, що за старої системи розвідувальні дані нерідко надходили настільки пізно, що вже втрачали практичну цінність.

Над проєктом працює міжнародний консорціум із чотирьох компаній: американської Vantor, голландської Bravo1Alpha, американської Persistent Systems та української компанії «Буревій».

За інформацією видання, супутникове угруповання Vantor складається з десяти апаратів, які можуть фотографувати одну й ту саму ділянку до 12–15 разів на добу. Точність знімків становить близько п’яти метрів, чого достатньо для наведення безпілотників.

Система також використовує програмне забезпечення зі штучним інтелектом, яке порівнює нові знімки зі старими, відстежує переміщення об’єктів і створює тривимірні моделі місцевості для планування маршрутів ударів.

The Wall Street Journal зазначає, що це може бути першим задокументованим випадком в історії, коли несекретні комерційні супутникові дані надходять безпосередньо солдатам для ухвалення бойових рішень у режимі реального часу без проміжного погодження через штаби.