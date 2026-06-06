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        Їхав за продуктами: на Харківщині російський дрон убив чоловіка на скутері

        Сергій Бордовський
        6 Червня 2026 16:01
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        У Харківській області внаслідок російських атак одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. Про це повідомила поліція Харківської області.

        Росія атакувала цивільних на Харківщині: одна людина загинула, ще одна поранена / Фото: Нацполіція

        Під ударами російських військ перебували Харківський і Чугуївський райони.

        На автодорозі у Вовчанській громаді ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Після удару транспортний засіб загорівся.

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        Унаслідок атаки постраждала 45-річна жінка, яка перебувала в автомобілі. Вона отримала мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу в Харкові.

        Ще одна атака сталася на території Дергачівської громади. Внаслідок влучання російського дрона загинув 51-річний чоловік, який їхав на скутері за продуктами харчування.


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