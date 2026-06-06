Україну 7 червня накриють грози, шквали та сильні дощі: де очікується найгірша погода

В Україні 7 червня очікується нестійка погода з дощами, грозами, градом і шквалами. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів країни, крім східних областей, пройдуть помірні дощі та грози. Вдень в окремих районах можливий град, а пориви вітру під час шквалів сягатимуть 15–20 м/с.

Найскладніші погодні умови прогнозують у Вінницькій, Житомирській та Київській областях, де очікуються значні дощі. Вночі та вранці на Закарпатті місцями можливий туман.

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Температура повітря вночі становитиме 13–18 градусів тепла, на заході країни — 10–15 градусів. Вдень повітря прогріється до 24–29 градусів, однак у західних областях, а також на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині та Одещині буде прохолодніше — 20–25 градусів.

Для Києва та Київської області синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). У регіоні прогнозуються значні дощі, грози, місцями град і шквали до 20 м/с.

Укргідрометцентр попереджає, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств та окремих служб.