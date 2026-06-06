Чи варто купувати акції SpaceX Ілона Маска: експерти назвали головні ризики

Компанія SpaceX Ілона Маска готується до розміщення акцій на біржі Nasdaq 12 червня. Як пише The Guardian, IPO може стати найбільшим в історії фондового ринку.

Компанія планує продати близько 555,6 млн акцій за оцінкою $135 за акцію, що дозволить залучити близько $75 млрд. За даними видання, до чверті акцій можуть зарезервувати для роздрібних інвесторів, що є незвично високою часткою для такого великого первинного розміщення.

Інвестори зможуть придбати акції через брокерські платформи після їхнього виходу на Nasdaq. У США доступ до IPO отримають клієнти Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi Technologies та E*Trade.

Реклама

Реклама

Остаточну ціну акцій компанія має визначити 11 червня на основі попиту інвесторів. Якщо попит перевищить кількість доступних акцій, частина заявок може бути задоволена лише частково або взагалі відхилена.

Водночас експерти застерігають, що інвестиції в SpaceX пов’язані з підвищеними ризиками. За оцінкою аналітиків, компанія може бути переоціненою на момент виходу на біржу, а її акції після стартового зростання здатні втратити частину вартості.

Серед факторів потенційного зростання називають контракти з урядом США у сфері оборони та розвиток багаторазової космічної системи Starship.

Водночас серед ризиків експерти виділяють можливі невдачі під час запусків, посилення конкуренції, зміни регулювання та репутаційні наслідки заяв самого Ілона Маска.

Крім того, Маск збереже 82,4% голосів у компанії, тому навіть великі інвестори матимуть обмежений вплив на ухвалення рішень у SpaceX.

Фінансові консультанти рекомендують розглядати акції SpaceX лише як частину диверсифікованого інвестиційного портфеля та не вкладати в них надто велику частку власних заощаджень.