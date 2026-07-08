        Події

        У Харкові після ракетного удару РФ пошкоджено близько 20 приватних будинків, є постраждалі

        Сергій Бордовський
        8 Липня 2026 07:54
        читать на русском →
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        У ніч проти 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували в Основʼянському та Немишлянському районах міста, повідомили мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        За даними міської влади, у Немишлянському районі внаслідок удару пошкоджено близько 20 приватних будинків, храм, пʼять автомобілів і мережу вуличного освітлення.

        Олег Синєгубов повідомив, що після нічного удару постраждали четверо жінок — 52, 79, 47 та 69 років. У них гостра реакція на стрес.

        Реклама
        Реклама

        Усім постраждалим надали медичну допомогу.

        Ігор Терехов раніше повідомляв, що спочатку було зафіксовано влучання ракет в Основʼянському районі, а згодом — ще одне влучання в Немишлянському районі.

        На місці удару працювали екстрені та профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov