У Харкові після ракетного удару РФ пошкоджено близько 20 приватних будинків, є постраждалі

У ніч проти 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували в Основʼянському та Немишлянському районах міста, повідомили мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними міської влади, у Немишлянському районі внаслідок удару пошкоджено близько 20 приватних будинків, храм, пʼять автомобілів і мережу вуличного освітлення.

Олег Синєгубов повідомив, що після нічного удару постраждали четверо жінок — 52, 79, 47 та 69 років. У них гостра реакція на стрес.

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Усім постраждалим надали медичну допомогу.

Ігор Терехов раніше повідомляв, що спочатку було зафіксовано влучання ракет в Основʼянському районі, а згодом — ще одне влучання в Немишлянському районі.

На місці удару працювали екстрені та профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.