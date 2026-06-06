Близько 7% мобілізованих мають законне право на відстрочку — військова омбудсманка

Близько 7% мобілізованих в Україні мають законне право на відстрочку, однак з різних причин це право не було враховане під час мобілізаційних заходів.

Про це в інтерв’ю Суспільне Новини заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова.

За її словами, йдеться про людей, які мали підстави для відстрочки або звільнення, але все одно потрапили на військову службу.

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Решетилова зазначила, що серед основних причин таких випадків — неякісне проходження військово-лікарських комісій, неврахування документів, наявність трьох або більше дітей, оформлення опіки над близькими родичами, а також статус найближчих родичів загиблих, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців.

Військова омбудсманка наголосила, що проблеми таких новобранців фактично лягають на плечі держави та командирів. Після мобілізації їх потрібно ставити на облік, забезпечувати грошовим утриманням, формою, харчуванням, засобами індивідуального захисту, а в разі проблем зі здоров’ям — направляти на лікування за державний кошт.

За словами Решетилової, через такі помилки система витрачає значні ресурси, водночас не вирішуючи проблему поповнення війська.

Вона також зазначила, що Офіс військового омбудсмана намагався підрахувати, скільки коштує державі один такий військовослужбовець, однак конкретні суми не назвала. За її словами, ці цифри вже озвучували під час звіту про 100 днів роботи Офісу.

Решетилова підкреслила, що Міністерство оборони має вирішити проблему неякісної мобілізації, оскільки вона створює додаткове навантаження на військо, державу та систему розгляду скарг.