        Суспільство

        Головою ВАКС став суддя Ігор Строгий: що про нього відомо

        Галина Шподарева
        26 Березня 2026 13:28
        читать на русском →
        Ігор Строгий / Фото: ВАКС
        Головою Вищого антикорупційного суду обрали суддю Ігоря Строгого. Його заступником став суддя Дмитро Михайленко.

        Про це повідомили у ВАКС.

        Рішення про призначення Ігоря Строгого ухвалили на зборах суддів. Голова ВАКС обирається строком на три роки.

        Реклама
        Реклама

        У Центр протидії корупції назвали рішення цілком обґрунтованим.

        “Обидва судді вже продемонстрували реальну орієнтацію на результат. Разом з іншими суддями вони послідовно напрацьовують практику протидії процесуальним зловживанням, через які розгляд справ затягується на роки. Причому роблять це навіть в умовах суттєвих обмежень, закладених у КПК”, — йдеться в повідомленні.

        Ігор Строгий працює суддею Вищого антикорупційного суду з моменту його створення у 2019 році. Раніше обіймав посаду судді Шаргородського районного суду Вінницької області та працював юрисконсультом. У ВАКС він долучався до розгляду справ, пов’язаних із високопосадовцями та колишніми народними депутатами. Зокрема, входив до складу суду у справах Ігоря Коломойського, Всеволода Князєва та Людмили Марченко. Також входив до колегії суддів, яка засудила ексголову ДФС Романа Насірова до шести років позбавлення волі, а екснардепа Олександра Онищенка — до 15 років.

        Дмитро Михайленко, зокрема, був у складі колегії, яка залишила в силі тюремний вирок народному депутату від “Слуги Народу” Анатолію Гуньку.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини