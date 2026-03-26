Головою ВАКС став суддя Ігор Строгий: що про нього відомо

Головою Вищого антикорупційного суду обрали суддю Ігоря Строгого. Його заступником став суддя Дмитро Михайленко.

Про це повідомили у ВАКС.

Рішення про призначення Ігоря Строгого ухвалили на зборах суддів. Голова ВАКС обирається строком на три роки.

У Центр протидії корупції назвали рішення цілком обґрунтованим.

“Обидва судді вже продемонстрували реальну орієнтацію на результат. Разом з іншими суддями вони послідовно напрацьовують практику протидії процесуальним зловживанням, через які розгляд справ затягується на роки. Причому роблять це навіть в умовах суттєвих обмежень, закладених у КПК”, — йдеться в повідомленні.

Ігор Строгий працює суддею Вищого антикорупційного суду з моменту його створення у 2019 році. Раніше обіймав посаду судді Шаргородського районного суду Вінницької області та працював юрисконсультом. У ВАКС він долучався до розгляду справ, пов’язаних із високопосадовцями та колишніми народними депутатами. Зокрема, входив до складу суду у справах Ігоря Коломойського, Всеволода Князєва та Людмили Марченко. Також входив до колегії суддів, яка засудила ексголову ДФС Романа Насірова до шести років позбавлення волі, а екснардепа Олександра Онищенка — до 15 років.

Дмитро Михайленко, зокрема, був у складі колегії, яка залишила в силі тюремний вирок народному депутату від “Слуги Народу” Анатолію Гуньку.