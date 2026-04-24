Суддю апеляційного госпсуду підозрюють у незаконному збагаченні на 16,7 млн грн

Судді одного з апеляційних господарських судів повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Йдеться про придбання елітної нерухомості у Львові на суму 16,7 млн грн.

За даними слідства, у 2020–2023 роках суддя набув у власність квартиру та паркомісце в елітному районі Львова загальною вартістю 16,7 млн грн. Щоб приховати активи, нерухомість оформили на тещу.

Правоохоронці встановили, що офіційні доходи та заощадження судді не дозволяли здійснити таку покупку.

Крім того, у щорічних деклараціях за 2022–2023 роки суддя не вказав відомості про проживання в орендованій квартирі.

Дії підозрюваного кваліфіковані за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) та частиною 1 статті 366-2 (декларування недостовірної інформації). Досудове розслідування триває.