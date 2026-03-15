        Трагедія на Рівненщині: автомобіль з’їхав у річку, загинуло подружжя

        Віктор Алєксєєв
        15 Березня 2026 13:56
        У Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло подружжя. Автомобіль, у якому вони перебували, з’їхав у водойму поблизу села Ходоси.

        Як повідомили в поліції Рівненської області, повідомлення про автопригоду надійшло від очевидців 14 березня близько 20:10.

        У Рівненському районі Jeep з’їхав у водойму, подружжя загинуло / Фото Нацполіція

        За попередніми даними слідства, 33-річна жителька Рівного разом зі своїм 44-річним чоловіком відпочивали поблизу річки. Близько 20:00 жінка, керуючи автомобілем Jeep Grand Cherokee, рухаючись заднім ходом, не переконалася у безпечності маневру та допустила з’їзд транспортного засобу у водойму.

        Подружжя загинуло на місці. 15 березня водолази дістали їхні тіла з річки.

        Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи з підняття автомобіля на поверхню.

        За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб, слідчі відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування, усі обставини встановлюються.


