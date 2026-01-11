Кличко показав, у яких умовах комунальники працюють, щоб якнайшвидше повернути тепло киянам

У Києві тривають роботи з відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок атаки ворога. Комунальні служби працюють удень і вночі, щоб якнайшвидше повернути теплопостачання в оселі містян.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, комунальники відновлюють пошкоджену інфраструктуру після ворожої атаки, аби якнайшвидше забезпечити киян теплом.
Кличко наголосив, що роботи тривають безперервно — і вдень, і вночі. Він подякував працівникам комунальних служб, які працюють цілодобово, зокрема під обстрілами та після них, у складних умовах нестачі персоналу, коли кожному доводиться виконувати роботу за двох фахівців.
Мер зазначив, що більшій частині будинків у столиці теплопостачання вже повернули, і комунальники продовжують працювати далі.
Він підкреслив, що лише спільними зусиллями, працюючи кожен на своєму місці та підтримуючи одне одного, вдасться подолати найскладніші виклики.