Кличко показав, у яких умовах комунальники працюють, щоб якнайшвидше повернути тепло киянам

У Києві тривають роботи з відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок атаки ворога. Комунальні служби працюють удень і вночі, щоб якнайшвидше повернути теплопостачання в оселі містян.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, комунальники відновлюють пошкоджену інфраструктуру після ворожої атаки, аби якнайшвидше забезпечити киян теплом.

Кличко наголосив, що роботи тривають безперервно — і вдень, і вночі. Він подякував працівникам комунальних служб, які працюють цілодобово, зокрема під обстрілами та після них, у складних умовах нестачі персоналу, коли кожному доводиться виконувати роботу за двох фахівців.

Мер зазначив, що більшій частині будинків у столиці теплопостачання вже повернули, і комунальники продовжують працювати далі.

Він підкреслив, що лише спільними зусиллями, працюючи кожен на своєму місці та підтримуючи одне одного, вдасться подолати найскладніші виклики.