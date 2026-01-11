У Києві понад тисяча будинків залишаються без теплопостачання — Кличко

У Києві після масованої атаки РФ без теплопостачання залишаються понад тисяча будинків. Водночас водопостачання у всіх районах столиці вже відновили.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про складну енергетичну ситуацію в столиці. За його словами, наразі без тепла залишаються понад одна тисяча житлових будинків, тоді як в інших подачу теплоносія вже відновили.

Кличко зазначив, що водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям міста. Він нагадав, що внаслідок пошкоджень міської інфраструктури після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання залишалися близько шести тисяч багатоповерхівок.

За словами мера, відновлювальні роботи тривають цілодобово, комунальні служби та енергетики працюють безперервно. Водночас ситуація з енергопостачанням у Києві залишається дуже складною, адже від електрики залежить робота теплопідприємств і систем водопостачання.

Кличко також застеріг, що через прогнозовані сильні морози складна ситуація в столиці зберігатиметься й найближчими днями. Він запевнив, що комунальники та всі міські служби роблять усе можливе, щоб забезпечити мешканців Києва необхідними послугами.