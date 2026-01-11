Легалізація криптовалюти в Україні може відбутися до кінця зими — Гетманцев

В Україні триває підготовка законопроєкту про легалізацію ринку криптоактивів. Допрацьований документ можуть винести на розгляд парламенту вже за 1–1,5 місяця.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, легалізація ринку криптоактивів є складним процесом, і наразі робоча група готує відповідний законопроєкт до другого читання.

Гетманцев зазначив, що автори документа роблять усе можливе, аби протягом 1–1,5 місяця винести доопрацьований законопроєкт на розгляд парламенту.

Він також закликав експертів, компанії та учасників крипторинку долучатися до роботи над реформою, наголосивши, що часу для доопрацювання законодавчих змін залишилося небагато.