Україна цьогоріч випробує нову систему SAMP/T проти балістики, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном про отримання нової системи протиповітряної оборони SAMP/T, що здатна перехоплювати балістичні ракети.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

За словами Зеленського, під час зустрічі з французьким лідером найважливішою і найголовнішою темою обговорення була альтернатива американській системі ППО Patriot.

“SAMP/T – це єдина на сьогодні в Європі альтернатива. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою”, – зауважив Зеленський.

Він відмітив: якщо SAMP/T позитивно себе зарекомендує, Україна буде першою у черзі на отримання нових систем.

“Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Емманюелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга. Тому моїм головним завданням було домовитися, що ми тестуємо з ними разом і будемо першими в черзі. Інших альтернатив я поки що не бачу”, – резюмував Глава держави.