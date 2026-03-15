У Куп’янському районі через удар дрона по “швидкій” загинули медики

У Куп’янському районі Харківської області російські військові атакували FPV-дроном автомобіль швидкої медичної допомоги, внаслідок чого загинули двоє медиків. Про це повідомила поліція Харківської області.
За даними правоохоронців, удар стався вранці 15 березня у селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади. Російський дрон влучив у карету швидкої, яка рухалася дорогою.
Унаслідок атаки несумісні з життям поранення отримали медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один медичний працівник, 53-річний чоловік, зазнав численних травм. Його госпіталізували до лікарні.
Слідчі поліції документують обставини атаки та збирають докази чергового воєнного злочину російських військ.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.