Помер Володимир Бабаєв — легендарна людина для Харкова

14 березня помер почесний громадянин Харкова Володимир Бабаєв — людина, яка десятиліттями будувала і змінювала місто.

Його рідко можна було побачити на фото з широкою усмішкою. Він більше любив працювати, ніж позувати для камер. Але за цією суворою зовнішністю стояла відкрита, чесна і дуже віддана Харкову людина.

Багато з того, що сьогодні для харків’ян здається звичним, з’явилося завдяки його роботі. Саме за його участі відкривалися станції метро «Олексіївська» та «Перемога». Він був серед тих, хто готував місто до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Під його керівництвом будували нову будівлю Харківської обласної філармонії разом із сучасною органною залою.

І водночас Бабаєв знаходив час для розвитку спорту, зокрема футболу в області.

Навіть цього, далеко не повного переліку справ достатньо, щоб зрозуміти, чому харків’яни мають пам’ятати і поважати цю людину.

Володимир Бабаєв народився 10 січня 1952 року. З 1995 по 2005 рік працював у Харківській міській раді — очолював головне управління містобудування та архітектури, був заступником міського голови з питань містобудування і архітектури, а також першим заступником мера.

З 2005 до 2011 року він обіймав посаду першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації. Пізніше його обрали ректором Харківської національної академії міського господарства.

Бабаєв мав науковий ступінь кандидата технічних наук, доктора наук з державного управління, був професором, академіком Міжнародної інженерної академії та Академії будівництва України.

Разом із ним пішла ціла епоха харківського розвитку — часу, коли місто активно будувалося, змінювалося і дивилося вперед. Харків’яни пам’ятатимуть Володимира Бабаєва як людину, яка справді жила своїм містом.