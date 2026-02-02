        Економіка

        Курс Bitcoin опустився нижче $75 000 на тлі масштабного розпродажу

        Сергій Бордовський
        2 Лютого 2026 08:53
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        Bitcoin опустився нижче позначки $75 000 уперше з квітня 2025 року. Падіння відбулося під час торгів на тлі посилених продажів на ринку криптовалют.

        За даними CoinMarketCap, у ході торгів BTC впав нижче $75 000, досягнувши найнижчого рівня за майже десять місяців. Падіння спричинено кількома факторами, зокрема низькою ліквідністю та слабким попитом на покупку активу, що посилило обвал ціни. На ринку також посилилася загальна обережність інвесторів через макроекономічну невизначеність і геополітичні ризики, що зменшили апетит до ризикових активів і сприяли ширшому розпродажу.


