Курс Bitcoin опустився нижче $75 000 на тлі масштабного розпродажу

Bitcoin опустився нижче позначки $75 000 уперше з квітня 2025 року. Падіння відбулося під час торгів на тлі посилених продажів на ринку криптовалют.

За даними CoinMarketCap, у ході торгів BTC впав нижче $75 000, досягнувши найнижчого рівня за майже десять місяців. Падіння спричинено кількома факторами, зокрема низькою ліквідністю та слабким попитом на покупку активу, що посилило обвал ціни. На ринку також посилилася загальна обережність інвесторів через макроекономічну невизначеність і геополітичні ризики, що зменшили апетит до ризикових активів і сприяли ширшому розпродажу.