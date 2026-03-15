MacBook Neo став найремонтопридатнішим ноутбуком Apple за останнє десятиліття

Новий ноутбук MacBook Neo від Apple став найбільш ремонтопридатною моделлю компанії з 2014 року. Про це йдеться в аналізі сервісу iFixit, який займається розбиранням електроніки та оцінкою її ремонтопридатності, повідомляє Reuters.

Ноутбук, представлений Apple минулого тижня, коштує від 499 доларів для студентів. Під час розбирання пристрою експерти iFixit виявили кілька змін у конструкції порівняно з попередніми моделями.

Зокрема, батарея та клавіатура в MacBook Neo кріпляться гвинтами, а не клеєм або заклепками, що спрощує їх заміну. Також легко замінюються окремі компоненти, зокрема камера та датчик відбитків пальців.

Водночас у рейтингу ремонтопридатності iFixit ноутбук отримав лише 6 балів із 10. Для порівняння, деякі інші моделі, наприклад Lenovo ThinkPad, набирали 9 або навіть 10 балів.

Експерти пояснюють, що одним із недоліків є те, що 8 гігабайтів оперативної пам’яті DRAM припаяні безпосередньо до плати разом із процесором. Через це користувачі не зможуть легко збільшити обсяг пам’яті.

Генеральний директор iFixit Кайл Вієнс зазначив, що це може обмежити можливості ноутбука у майбутньому, зокрема для роботи з більш складними системами штучного інтелекту.

За його словами, Apple могла б покращити конструкцію, додавши окремі модулі пам’яті, які користувачі могли б оновлювати.

MacBook Neo, як очікується, орієнтований насамперед на освітній ринок, де Apple конкурує з дешевшими ноутбуками Chromebook від Google.