Сирський: Росія зосереджує значні сили на Запорізькому напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи, які ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку. Про це він повідомив у своєму дописі у соцмережі.

За словами Сирського, він працював у частинах, що виконують бойові завдання в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки.

Головнокомандувач зазначив, що на цьому напрямку російські війська зосереджують значну кількість сил і засобів, розглядаючи його як основний.

«Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками», — повідомив він.

За підсумками роботи на місці було уточнено бойові завдання українських підрозділів з урахуванням характеру дій противника.

Сирський також повідомив, що ухвалив рішення щодо додаткового забезпечення військових боєприпасами, дронами, наземними роботизованими комплексами та іншими матеріально-технічними засобами.

За його словами, основними завданнями українських військових залишаються утримання займаних рубежів і позицій, завдання максимальних втрат противнику, перехоплення ініціативи та збереження життя українських воїнів.