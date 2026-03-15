        Сирський: Росія зосереджує значні сили на Запорізькому напрямку

        Віктор Алєксєєв
        15 Березня 2026 10:08
        Сирський працює у частинах, що ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку. 14 березня 2025 / Фото Генштаб
        Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи, які ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку. Про це він повідомив у своєму дописі у соцмережі.

        За словами Сирського, він працював у частинах, що виконують бойові завдання в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки.

        Головнокомандувач зазначив, що на цьому напрямку російські війська зосереджують значну кількість сил і засобів, розглядаючи його як основний.

        «Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками», — повідомив він.

        За підсумками роботи на місці було уточнено бойові завдання українських підрозділів з урахуванням характеру дій противника.

        Сирський також повідомив, що ухвалив рішення щодо додаткового забезпечення військових боєприпасами, дронами, наземними роботизованими комплексами та іншими матеріально-технічними засобами.

        За його словами, основними завданнями українських військових залишаються утримання займаних рубежів і позицій, завдання максимальних втрат противнику, перехоплення ініціативи та збереження життя українських воїнів.


