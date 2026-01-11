Під час нічної атаки поранено машиніста Укрзалізниці та його помічника

Унаслідок нічної атаки ворога поранення дістали машиніст і помічник машиніста вантажного локомотива. Їхній стан стабільний, медичну допомогу надано.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що внаслідок ворожого удару було травмовано локомотивну бригаду. За його словами, машиніст і помічник машиніста вантажного локомотива дістали осколкові поранення після прильоту дрона типу “Шахед” поблизу локомотива.

Перцовський зазначив, що чергові з моніторингу завчасно надали оповіщення про загрозу. Локомотивна бригада встигла безпечно закріпити локомотив, однак не змогла евакуюватися і була змушена залягти. Наразі лікарі дістали уламки та наклали шви, стан обох працівників стабільний. Поруч у лікарні перебувають колеги-локомотивники, вся необхідна допомога надається. Питання подальшого транспортування та реабілітації вирішуватимуть спільно з лікарями.

Також повідомляється, що через знеструмлення вночі на Придніпровській залізниці рух частково переводили на теплотягу та генератори. Станом на зараз напругу в контактну мережу на основних ділянках уже подали, на окремих відрізках рух тимчасово продовжується тепловозами.

Крім того, зафіксовано низку дрібніших влучань по інфраструктурі залізниці, які оперативно усувають без впливу на рух поїздів. Перцовський наголосив, що головним пріоритетом наразі є якнайшвидше відновлення здоров’я поранених машиністів.