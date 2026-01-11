На Дніпропетровщині повернули світло більшості споживачів після аварії

На Дніпропетровщині відновили електропостачання для більшості жителів області після аварії. Регіон поступово переходить на стабілізаційні графіки.

У компанії ДТЕК повідомили, що енергетикам вдалося повернути світло більшості споживачів Дніпропетровської області після аварії.

Зазначається, що область поступово переходить на стабілізаційні графіки електропостачання. Водночас на лівому березі Дніпра та в Дніпровському районі тривають ремонтні роботи після атаки.

У ДТЕК попередили, що до кінця дня в цих районах можливі тимчасові відключення електроенергії. Компанія працює спільно з міською владою, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.