        На Дніпропетровщині повернули світло більшості споживачів після аварії

        Сергій Бордовський
        11 Січня 2026 11:53
        Ілюстративне фото ДТЕК
        На Дніпропетровщині відновили електропостачання для більшості жителів області після аварії. Регіон поступово переходить на стабілізаційні графіки.

        У компанії ДТЕК повідомили, що енергетикам вдалося повернути світло більшості споживачів Дніпропетровської області після аварії.

        Зазначається, що область поступово переходить на стабілізаційні графіки електропостачання. Водночас на лівому березі Дніпра та в Дніпровському районі тривають ремонтні роботи після атаки.

        У ДТЕК попередили, що до кінця дня в цих районах можливі тимчасові відключення електроенергії. Компанія працює спільно з міською владою, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.


