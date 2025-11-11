Російські війська намагаються просунутися в Покровськ, використовуючи туман для прикриття

У районі Покровська російські підрозділи активізували спроби проникнення в місто на легкій техніці через південні околиці. Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ.

За даними військових, противник скористався густим туманом, що ускладнює роботу української повітряної розвідки та зменшує можливості ураження цілей на відкритій місцевості. Наразі в межах міста перебуває понад 300 російських військових. Їхня мета – намагатися просунутися до північних меж Покровська та створити умови для спроби оточення міської агломерації.

Попри складні умови, Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у щільній міській забудові. З початку листопада у Покровську ліквідовано 162 російських військових, ще 39 — поранено.

Реклама

Реклама

До зачистки міста залучені різні підрозділи Сил оборони: безпілотні системи, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, Сили спеціальних операцій, Служба безпеки, Нацгвардія, Нацполіція та інші.

Сили оборони продовжують стримувати просування противника та проводять контрдії для стабілізації ситуації в місті.