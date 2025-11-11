        Економіка

        У Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення – Укренерго

        Віктор Алєксєєв
        11 Листопада 2025 14:15
        читать на русском →
        Знеструмлений Харків / Фото AFP
        Знеструмлений Харків / Фото AFP

        Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

        Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

        Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах – тимчасово не діють.

        Реклама
        Реклама

        Після скасування аварійних знеструмлень – всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.

        “Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні”, – попередили в Укренерго.

        Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини