У Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення – Укренерго

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах – тимчасово не діють.

Після скасування аварійних знеструмлень – всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.

“Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні”, – попередили в Укренерго.

Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!