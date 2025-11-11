Сирський: у жовтні авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тисяч цілей противника

Голова Генштабу Олександр Сирський повідомив, що пріоритетне розгортання підрозділів безпілотних систем дає конкретні результати: у жовтні авіаційні безпілотні комплекси Збройних Сил уразили 77 тисяч цілей противника. Про це він заявив на черговій робочій нараді з питань розвитку безпілотних систем у Збройних Силах України.

За даними Сирського, найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери. Також активно нарощують наземні роботизовані комплекси: у жовтні вони доставили майже 300 тисяч кілограмів провізії для підрозділів, виконують евакуацію поранених, мінування та бойове застосування. Першочерговим завданням для застосування наземних роботів названо збереження життя особового складу.

На нараді заслухали доповідь розвідки про розвиток безпілотних сил противника: окупанти наслідують український досвід, створюють полки безпілотних систем і дрони-перехоплювачі, спрямовуючи на це значні ресурси. Сирський підкреслив необхідність постійного вдосконалення, щоб зберігати технологічну перевагу.

Окрема увага приділяється масштабуванню підрозділів Сил безпілотних систем — збільшенню кількості навчених екіпажів, залученню персоналу та створенню інфраструктури для їх ефективної роботи. Також триватиме впровадження нових тактик застосування безпілотників і використання систем, більш стійких до ворожої радіоелектронної боротьби.

Сирський додав, що в жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем, що має підвищити ефективність протидії ворожим БПЛА. Він подякував воїнам Сил безпілотних систем за внесок у підвищення втрат противника та розвиток безпілотної складової Збройних Сил.