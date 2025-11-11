На Одещині судитимуть “тіньового куратора Бессарабії” — лідера місцевого криміналітету

На лаві підсудних опинився 31-річний житель міста Ізмаїл Одеської області, відомий як “тіньовий куратор Бессарабії”. Його звинувачують у поширенні злочинного впливу та організації підпільного покерного клубу з мільйонними прибутками.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2023 році за кордон виїхав попередній неформальний лідер кримінального середовища міста Ізмаїл. Зараз він перебуває у міжнародному розшуку, як обвинувачений у справі про розповсюдження злочинного впливу. Тож 31-річний мешканець Ізмаїлу вирішив взяти на себе роль попередника.

“Чоловік займався накопиченням, утриманням та розподілом “спільної каси” криміналітету. Також до функціоналу куратора входило: стежити за дотриманням неофіційних норм злочинного середовища іншими представниками, вирішувати конфлікти між “своїми”. Діяв зловмисник обережно: керував, організовував, але виконавцем протиправних дій не виступав. З часом свій злочинний вплив, окрім Ізмаїлу, поширив на Ізмаїльський та Болградський райони”, — розповіли в прокуратурі.

Крім того, у вересні 2024 року неформальний лідер кримінального середовища залучив спільників та організував місце для незаконних азартних ігор в покер. Грати могли лише за рекомендацію “від своїх”. Для цього орендували та відремонтували приміщення в Ізмаїлі, забезпечили установку вентиляції та живлення, придбали столи, карти, фішки.

Дохід від незаконного покерного залу організатор розподіляв частково між співучасниками, а частина йшла на наповнення тіньової каси кримінального світу. За одну ніч дохід грального закладу міг складати 1,2 млн грн. Під час обшуків також вилучили техніку, чорнову бухгалтерію, 22 тис. доларів, 60 тис. грн та 5,6 тис. євро.

Раніше організатор грального клубу вже притягувався до кримінальної відповідальності. В інших кримінальних провадженнях він є обвинуваченим у хуліганстві із застосуванням зброї, умисному тілесному ушкодженні, грабежі з насильством та розбої (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України).

Протиправну діяльність так званого “злочинного наглядача Бессарабії” правоохоронні органи припинили у серпні цього року. Обвинуваченому інкримінують умисне встановлення та поширення злочинного впливу та організацію незаконних азартних ігор (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 203-2 КК України). За клопотанням прокуратури 31-річний чоловік перебуває під вартою без права на заставу.

Також встановлено причетність до організації та проведення незаконних азартних ігор ще чотирьох осіб (ч. 2 ст. 203-2 КК України). Обвинувальний акт щодо них направлений до суду.