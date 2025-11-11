СБУ затримала зрадника, який готувався підірвати газопровід на сході України

Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам рашистів «відрізати» від теплопостачання частину домогосподарств Харківської та Полтавської областей. Про це повідомив представник Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, за результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (відомої як гру), який готував підрив магістрального газопроводу на сході України.

Як встановило розслідування, агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів.

Реклама

Реклама

За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору окупантів, коли писав антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Там на нього вийшов бойовик так званого «спецназу днр», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським гру.

За його інструкціями агент придбав складові для вибухівки та власноруч виготовив СВП. Для конспірації він облаштував підпільний «цех» у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агента та затримала його на фінальному етапі збирання бомби.

Під час обшуків у затриманого вилучено споряджений СВП, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.