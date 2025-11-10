В Одесі двоє чоловіків відібрали в криптотрейдера 10000 доларів: що їм загрожує

В Одесі двох чоловіків обвинувачують у вимаганні 10 тисяч доларів у криптотрейдера – жертві погрожували фізичною розправою. Зловмисників судитимуть за вимагання під час воєнного стану.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Основний фігурант справи – 34-річний уродженець міста Південне, раніше неодноразово судимий за грабежі та розбої. Його спільник – 38-річний одесит.

За даними слідства, у вересні цього року ділки домовилися зустрітися з чоловіком – трейдером, який займається криптовалютою.

“Зустріч відбулася в парку по вулиці Дача Ковалевського. Під приводом повернення боргу третій особі вони поставили незаконні вимоги – віддати 10000 доларів США, погрожуючи фізичною розправою”, – розповіли в прокуратурі.

Після цього зловмисники змусили чоловіка поїхати до нього додому. Один залишився чекати біля будинку. Інший зайшов у квартиру та продовжив погрожувати. Під тиском потерпілий віддав вказану суму.

Під час передачі цих коштів зловмисників затримали правоохоронці. Обвинувачені перебувають під вартою без права на заставу.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт – зловмисникам інкримінують вимагання, вчинене групою осіб, під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Довідка. Стаття 189, частина 4 Кримінального кодексу України: Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.