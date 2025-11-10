        Кримінал

        У Запоріжжі в лікарні пролунав вибух: є поранений

        Галина Шподарева
        10 Листопада 2025 15:14
        читать на русском →
        Місце вибуху боєприпаса у лікарні Запоріжжя / Фото: ГУНП в Запорізькій області
        Сьогодні, 10 листопада, в одній з лікарень Запоріжжя стався вибух невідомого боєприпасу, внаслідок чого постраждав чоловік. Правоохоронці з’ясовують обставини.

        Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

        Вибух у запорізькій лікарні пролунав у понеділок вранці, близько 10:30.

        “До Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух невстановленого боєприпасу в палаті однієї з міських лікарень”, – розповіли в поліції.

        У результаті зазнав поранень чоловік. Постраждалому надається медична допомога. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

        Триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


