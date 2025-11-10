У Запоріжжі в лікарні пролунав вибух: є поранений

Сьогодні, 10 листопада, в одній з лікарень Запоріжжя стався вибух невідомого боєприпасу, внаслідок чого постраждав чоловік. Правоохоронці з’ясовують обставини.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

Вибух у запорізькій лікарні пролунав у понеділок вранці, близько 10:30.

“До Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух невстановленого боєприпасу в палаті однієї з міських лікарень”, – розповіли в поліції.

У результаті зазнав поранень чоловік. Постраждалому надається медична допомога. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.