На кордоні з Польщею митники виявили марки з нацистською символікою вартістю понад 1,5 млн грн

Працівники Львівської митниці виявили заборонені марки та предмети культурної цінності у трьох автомобілях на пунктах пропуску «Шегині – Медика» та «Грушів – Будомєж». Про це повідомила Львівська митниця.

У «Шегинях» 37-річний мешканець Тернопільщини, який в’їжджав до України на Mercedes-Benz, задекларував 350 кг уживаного одягу. Під час огляду митники та прикордонники знайшли 14 487 поштових марок із нацистською символікою вартістю понад 1,5 млн грн.

На Львівщині митники виявили нацистські марки та ікону ХІХ століття / Фото: ДМСУ

У пункті «Грушів – Будомєж» у 53-річної мешканки Дніпропетровщини, яка виїжджала з України, виявили ікону із зображенням Ісуса Христа, створену на межі ХІХ – початку ХХ століття, що може мати культурну цінність.

Крім того, у «Шегинях» митники знайшли картину «Рози» з підписом автора «В. Цвєткова, 1962 р.», яка також може становити історичну цінність.

За всіма фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.