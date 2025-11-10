На кордоні з Польщею митники виявили марки з нацистською символікою вартістю понад 1,5 млн грн

Працівники Львівської митниці виявили заборонені марки та предмети культурної цінності у трьох автомобілях на пунктах пропуску «Шегині – Медика» та «Грушів – Будомєж». Про це повідомила Львівська митниця.
У «Шегинях» 37-річний мешканець Тернопільщини, який в’їжджав до України на Mercedes-Benz, задекларував 350 кг уживаного одягу. Під час огляду митники та прикордонники знайшли 14 487 поштових марок із нацистською символікою вартістю понад 1,5 млн грн.
У пункті «Грушів – Будомєж» у 53-річної мешканки Дніпропетровщини, яка виїжджала з України, виявили ікону із зображенням Ісуса Христа, створену на межі ХІХ – початку ХХ століття, що може мати культурну цінність.
Крім того, у «Шегинях» митники знайшли картину «Рози» з підписом автора «В. Цвєткова, 1962 р.», яка також може становити історичну цінність.
За всіма фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.