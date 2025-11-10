У Харкові затримали 16-річного хлопця, який на замовлення підпалив локомотив на залізничному депо

Поліція затримала 16-річного студента харківського технікуму, який підпалив локомотив у депо “Основа” за грошову винагороду. Юнаку вже повідомлено про підозру, правоохоронці перевіряють його ймовірні зв’язки з російськими кураторами.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, студент одного з харківських технікумів через месенджер Telegram знайшов пропозицію “легкого заробітку” — здійснити підпал за грошову винагороду. Під час листування він отримував інструкції щодо вчинення “завдання”.

Реклама

Реклама

“Увечері 7 листопада 2025 року, близько 22:30, на залізничній станції депо “Основа” у Харкові підліток підійшов до одного з локомотивів та облив його заздалегідь підготовленою запальною сумішшю. Переконавшись, що на обʼєкті достатньо горючої рідини, юнак підпалив його за допомогою запальнички”, — розповіли в прокуратурі.

Займання палій зняв на відео, щоб надалі надіслати звіт для підтвердження виконаного завдання. Після цього підліток утік з місця події, проте надалі його затримали. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Внаслідок пожежі АТ “Укрзалізниця” завдано збитків, сума наразі встановлюється.

Затриманому повідомили про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України). Правоохоронці зʼясовують усі обставини справи та розглядають можливу причетність російських спецслужб до організації цього злочину. Надалі дії підозрюваного можуть бути кваліфіковані як диверсія — ст. 113 КК України.

Також перевіряється причетність підлітка до підпалу на початку листопада цього року військового авто у Харкові. Слідство триває.