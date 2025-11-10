У Києві затримали підозрюваного у справі про розтрату понад 5,8 млрд гривень “Укртатнафти”

Столичні поліцейські затримали директора афілійованої компанії, причетного до масштабної розтрати коштів “Укртатнафти”. Чоловік перебував у міжнародному розшуку після викриття схеми привласнення понад 5,8 мільярда гривень.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Директора однієї з афілійованих компаній затримали у Києві. Йому та його спільникам раніше було повідомлено про підозру в організації діяльності масштабної схеми з розтрати коштів нафтопереробного концерну, однак чоловік переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку.

За даними слідства, упродовж 2017-2022 років підозрюваний разом із представниками інших пов’язаних структур взяв участь у придбанні в “Укртатнафті” і подальшій реалізації паливно-мастильних матеріалів на суму понад 5,8 мільярда гривень.

“Підконтрольні підприємства отримували пальне, але не сплачували за нього, а прибутки від подальшого продажу переводили на власні рахунки та привласнювали. Щоб надати оборудці вигляду законних господарських операцій, посадовці укладали додаткові угоди з відтермінуванням оплати на невизначений строк, зокрема – до двох років після завершення воєнного стану”, – розповіли в поліції.

Підозрюваному інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, учинену у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України). За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.