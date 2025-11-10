Сонце знову вибухнуло потужним спалахом — можливі магнітні бурі та вплив на здоров’я людей

На Сонці зафіксували новий потужний спалах. 10 листопада о 11:19 за київським часом активна область під номером 4274 випустила спалах найвищого рівня потужності — класу X1.2. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди NOAA.

Це вже другий великий спалах із цієї ділянки Сонця за добу — попередня, класу X1.7, сталася лише 26 годинами раніше. За словами науковців, вибух супроводжувався радіосигналами, що можуть викликати короткочасні перебої у роботі радіозв’язку на Землі.

У NOAA зазначають, що регіон 4274 має складну магнітну структуру, тому нові спалахи можливі протягом найближчих 24–48 годин.

Фахівці додають, що потужні сонячні спалахи можуть впливати не лише на техніку, а й на самопочуття людей. Через 1–3 дні після таких подій до Землі доходить потік заряджених частинок, який спричиняє магнітні бурі. У цей час у деяких людей можуть з’являтися головний біль, слабкість, коливання тиску або порушення сну. Медики радять більше відпочивати, пити воду та уникати стресів під час підвищеної сонячної активності.