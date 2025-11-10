Високий суд Англії постановив стягнути з Коломойського і Боголюбова $3 млрд на користь ПриватБанку

Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити Банку понад 3 млрд доларів США компенсації за збитки та судові витрати. Про це повідомив ПриватБанк.

Згідно з рішенням суду, основна сума відшкодування становить 1,76 млрд доларів, ще 1,19 млрд доларів нараховано як відсотки. Крім того, відповідачі мають сплатити 76,4 млн фунтів стерлінгів (приблизно 99,6 млн доларів) для покриття судових витрат ПриватБанку.

Суд відмовив Коломойському та Боголюбову у праві на апеляцію та у вимозі зупинити виконання рішення. Всі суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року. Якщо гроші не будуть перераховані вчасно, ПриватБанк розпочне процес примусового стягнення за рахунок арештованих активів колишніх власників, що перебувають під всесвітнім арештом із грудня 2017 року.

Суддя Трауер у своєму рішенні зазначив, що «позиції відповідачів були свідомо неправдивими», а спроби Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій назвав «оманливими та недоброчесними».

У ПриватБанку наголосили, що це рішення підтверджує правомірність багаторічних зусиль Банку та Уряду України, спрямованих на притягнення колишніх власників до відповідальності за масштабне шахрайство.